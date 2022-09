Voetbalclub SK Sturm Graz heeft zich bij de UEFA gemeld omdat het vindt dat de Rotterdamse politie haar supporters te agressief heeft behandeld. De sportief directeur van de club zegt dat sommige agenten de Oostenrijkse fans zinloos hebben aangevallen.

Donderdagavond won Feyenoord de Europa League-wedstrijd met overtuigende cijfers van Sturm Graz (6-0). In aanloop naar die wedstrijd vonden verschillende incidenten plaats tussen de politie en de 500 meegereisde fans uit het Oostenrijkse Graz. Er ontstonden opstootjes met de politie toen de groep vanuit de Oude Haven onder begeleiding naar De Kuip vertrok. Twee personen werden aangehouden.

Volgens de sportief directeur van Sturm Graz, Andreas Schicker, waren niet de voetbalfans, maar agenten van de Rotterdamse politie de aanstichter van het geweld. Hij baseert zich op meerdere video's die op internet rondgaan van de incidenten.

Op die video's is te zien hoe agenten gebruikmaken van hun wapenstokken. De supporters lijken geen kant op te kunnen. "Ik heb video's gezien, waar naar mijn mening agenten totaal overdreven reageerden. Ze vielen onze fans zinloos aan. We hebben dit gemeld bij de UEFA", zegt de directeur tegen de Oostenrijkse krant Kleine Zeitung.

Sturm-supporters die donderdag de reis naar Rotterdam maakten, bewaren geen goede herinneringen aan het optreden van de politie. Die was 'extreem agressief', doet een fan haar beklag in de Oostenrijkse krant. "De politie bleef maar escaleren. Het was allemaal buitengewoon ongemakkelijk en bedreigend."

Ze legt uit dat zij en de anderen die meeliepen met de mars naar het stadion herhaaldelijk werd gevraagd om sneller te gaan. Maar dat kon helemaal niet vanwege een verkeersopstopping. Toch bleef de politie volgens haar de menigte bestormen met paarden.

Het is niet bekend wat de UEFA met de klachten gaat doen. De Rotterdamse politie heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.