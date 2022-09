Agenten hebben een 25-jarige Rotterdammer aangehouden na een schietincident bij het Hofplein. Daarbij is een waarschuwingsschot gelost. Het slachtoffer van het incident is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is, maar de man is wel aanspreekbaar.

Zaterdagochtend rond 5.00 uur kwam de melding van het incident. Agenten op het politiebureau aan het Doelwater hoorden zelf dat er schoten werden gelost. Daarop zijn ze gelijk op verkenning gegaan, zegt de politie. Agenten hadden al snel een verdachte in het vizier. De 25-jarige Rotterdammer benaderden ze met getrokken wapens omdat de agenten de situatie als gevaarlijk inschatten. Daarbij is ook een waarschuwingsschot gelost. Er is een vuurwapen in beslag genomen. De politie zoekt getuigen van het voorval. In de straat werden meerdere hulzen gevonden. De inslagen van twee kogels zijn goed te zien in de toegangsdeur van een parkeergarage aan het Hofplein. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam