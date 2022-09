Een man is donderdag rond 17.30 uur nabij het metrostation in Poortugaal mishandeld en een auto ingetrokken. Twee verdachten reden vervolgens weg met de man in de auto. Voor een korte tijd was er sprake van een ontvoering. Een uur later werd het slachtoffer aangetroffen door de politie in de Ridderkerkstraat in Rotterdam. De verdachten zijn nog spoorloos.

Het slachtoffer verklaart aan de politie dat hij een bedrag onder dwang van de verdachten heeft moeten pinnen en afstaan aan hen. Hoeveel hij heeft moeten pinnen is nog onbekend. "Dat is allemaal onderdeel van het onderzoek", aldus de politiewoordvoerder. De verdachten zijn met het voertuig gevlucht in de richting van de Pascalweg. "We zijn hard op zoek naar de twee." Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam