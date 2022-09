Lil Kleine zal morgen toch niet optreden tijdens het TikTak Festival in Rotterdam. Dat maakt de organisatie vandaag bekend. 'Ons festival staat voor inclusie en wij willen een positieve ervaring bieden aan al onze bezoekers', valt er te lezen in een verklaring.

Eerder deze week werd bekend dat de rapper was geboekt om tijdens het festival op te treden. Die keuze kon op bakken kritiek rekenen. Vandaag wordt duidelijk dat de organisatie ervoor heeft gekozen om de show van de 27-jarige Amsterdammer toch te annuleren.

'Als organisator van TikTak ligt onze focus op muziek. Dit was de reden om Lil Kleine toe te voegen aan de line-up', luidt de verklaring op Instagram. 'In overleg met alle betrokken partijen hebben wij besloten dat Lil Kleine morgen niet zal optreden op TiKTak Festival. Ons festival staat voor inclusie en wij willen een positieve ervaring bieden aan al onze bezoekers.'

De afgelopen periode trad Lil Kleine alleen sporadisch op in het buitenland. De rapper trok zich terug nadat er in februari een video was uitgelekt waarop te zien was dat hij het hoofd van zijn inmiddels ex-verloofde Jaimie Vaes tussen een autodeur klemde. Hij werd opgepakt en Vaes deed later aangifte tegen hem.

De rapper vertrok kort nadat hij weer op vrije voeten was gekomen tijdelijk naar Thailand. In een video op Instagram vertelde hij dat hij daar 'professionele hulp' zocht.