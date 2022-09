Een 34-jarige vader uit Krimpen aan den IJssel is vrijdag door de Rotterdamse rechtbank vrijgesproken van het vermeende seksueel misbruik van zijn kinderen.

Volgens de rechters is er te veel twijfel over de betrouwbaarheid van de verklaringen die twee stiefdochters en zijn eigen zoontje aflegden in een speciale verhoorstudio van de politie. Ander bewijs voor de ontucht was er niet.

"Omdat de betrouwbaarheid van de verklaringen van de kinderen niet gemakkelijk is vast te stellen, is de behoefte aan ander bewijs van het misbruik belangrijk", zeiden de rechters bij de bekendmaking van het vonnis. "Dat steunbewijs ontbreekt."

Een van de stiefdochters was volgens de aanklacht van het Openbaar Ministerie in december tegen haar moeder uit de school geklapt over wat er zou gebeuren tussen haar en de stiefvader. Haar zusje volgde. Een dag later werd P. uit huis gezet. Twee weken later deed de moeder aangifte bij de politie.

Enkele maanden later volgde ook nog eens het vijfjarig zoontje van P. en zijn partner. Ook hij zou door zijn bloedeigen vader zijn misbruikt.

Hoewel de rechters de verklaringen van de kinderen 'gedetailleerd' noemden, stond daar volgens hen de zeer jonge leeftijd en beperkte ontwikkeling (cognitieve vaardigheden) van de meisjes en jongen tegenover. "De kinderen verklaren niet over en weer over de feiten van de anderen. Problematisch voor de betrouwbaarheid is ook de tijd die is verstreken tussen de eerste verklaringen van de kinderen tegenover hun moeder en de daadwerkelijke aangiften en studioverhoren."

Verder waren er volgens de rechters geen andere getuigen die zelf iets hadden gezien ('alleen van horen zeggen') en ontbrak technisch of forensisch bewijs.

De verdachte vader heeft het misbruik altijd ferm ontkend. "Een leugen die is bedacht om mij het huis uit te krijgen. Het is verzonnen", zei hij tijdens zijn rechtszaak nog. "Complete onzin, er is gewoon niks gebeurd."