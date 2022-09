Een man is donderdagavond nabij het metrostation in Poortugaal een auto ingetrokken. Kort daarna trof de politie de man aan in de Ridderkerkstraat in Rotterdam. Over de toestand van het slachtoffer is nog niets bekend.

De twee verdachten, die in een zwarte auto rijden, zijn nog niet aangehouden. Zij zijn weggereden in de richting van de Pascalweg. "We zijn hard op zoek naar de twee", meldt de politiewoordvoerder. De toedracht wordt ook nog onderzocht. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam