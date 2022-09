De automobilist die donderdagavond rond 20.45 uur zwaargewond raakte bij een eenzijdig ongeval op de Matlingeweg in Rotterdam-West is overleden. Dat meldt de politie.

De man die achter het stuur zat komt uit Schiedam en is 60 jaar. Hij is waarschijnlijk onwel geworden waardoor hij met zijn auto tegen een lantaarnpaal gereden is.

Reanimeren lukte niet

Ambulances en de traumahelikopter rukten direct uit om de man naar het ziekenhuis te brengen. Hulpverleners hebben meteen geprobeerd de man te reanimeren, zegt een woordvoerder van de politie. "Maar dat is niet gelukt."