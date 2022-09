Het Rotterdamse college houdt vast aan het maximale aantal van 500 asielzoekers tegelijk in de stad. Ondanks oproepen uit het kabinet, uit de raad én uit de stad.

Wethouder Faouzi Achbar (Denk) moest zich donderdag opnieuw verantwoorden voor het maximum van 500 asielzoekers dat de stad tegelijk wil opvangen. Dat is zo afgesproken in het coalitieakkoord, maar dat was voor het uitbreken van de asielcrisis. Veel oppositiepartijen vinden dan ook dat dat getal moet worden losgelaten. En dat vindt ook staatssecretaris Van der Burg, zo zei die vorige week.

"Het gaat hier om mensen", zei Imane Elfilali (Volt) donderdag. "Het helpt soms om niet alleen naar koude cijfers te kijken, maar ook naar verhalen van mensen te luisteren. Ik vraag u om dat vreselijk stomme aantal van vijfhonderd los te laten."

Maar dat gaat niet gebeuren, zei Achbar opnieuw. Hij heeft dat de staatssecretaris inmiddels ook verteld. "We hebben afspraken gemaakt, dat is een getal en dat voeren we uit." Hij wees erop dat Rotterdam in tegenstelling tot veel andere steden wel het door het Rijk opgelegde aantal statushouders huisvest. "Als alle gemeenten dat zouden doen, dan wordt de keten ontlast."