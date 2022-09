Voor Rotterdammer Jack van Messel is de maat meer dan vol. Tussen een chauffeur van leerlingenvervoerder Trevvel en zijn buurman kwam het woensdag bijna tot een handgemeen na een misverstand over een briefje. Zijn autistische zoontje Oliver (11) zag het allemaal gebeuren.

Oliver verblijft bij zijn moeder op een binnenvaartschip bij het Rotterdamse Noordereiland. Elke dag moet het jongetje, dat een vorm van autisme heeft, naar een school voor speciaal onderwijs in Rotterdam-Hillegersberg.

De Trevvel-chauffeur kreeg in zijn app het adres van de buurman van de woning tegenover het schip. Hier hing een briefje met het verzoek niet aan te bellen maar het 06-nummer van de moeder te bellen. "Daar ging iets mis", zegt vader Van Messel. "De chauffeur belde tóch aan bij de buurman." Deze buurman wist van niks en kreeg toen, volgens Van Messel, een grote mond van de chauffeur. "Het scheelde weinig of het was tot een handgemeen gekomen. Ongelofelijk."

Zijn zoontje wachtte ondertussen tot hij naar school kon. "Hij was er niet eens van onder de indruk", zegt Van Messel. "Het vervoer gaat zo vaak mis." Maar voor de vader was dit de druppel. Hij diende een klacht in bij Trevvel.

Een woordvoerder van Trevvel laat weten dat de klacht serieus wordt bekeken. "We zoeken dit uit en willen ook het verhaal van de chauffeur horen. Het is niet de bedoeling dat hij direct boos wordt. Dagelijks doen wij zo'n zevenduizend ritten. Helaas gaan ook dingen mis. Ook al doen we ons best alle ritten zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Op dit moment kampen we helaas met een tekort aan chauffeurs en telefonistes. We zijn hard bezig dit op te lossen, zeker omdat het hier gaat om kwetsbare kinderen."

Trevvel is sinds 2018 de belangrijkste vervoerder van onder andere leerlingen en ouderen in en om de stad. De vervoerder is regelmatig in het nieuws vanwege klachten over het niet of te laat ophalen van leerlingen. De Rotterdamse politiek is inmiddels klaar met alle problemen. Wethouder Maarten Struijvenberg zegt meerdere keren per week met het bedrijf te spreken over alle problemen.