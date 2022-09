In een woning in de Rotterdamse Pirandellostraat zijn twee mannen overvallen. De politie is op zoek naar de daders. Ook onderzoekt ze de rol van de slachtoffers, die eveneens als verdachten zijn aangemerkt.

De overval vond rond 19.00 uur plaats. In de woning op Rotterdam-Zuid, in de wijk IJsselmonde, is de politie gestuit op wat vermoedelijk drugs zijn. Verder onderzoek moet aantonen of het daadwerkelijk om verdovende middelen gaat en wat de betrokkenheid van beide mannen is. Daarom zijn de twee overvallen mannen ook verdachten in het onderzoek. Een van hen werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij op zijn hoofd was geslagen met een vuurwapen. De andere man bleef ongedeerd. De drie overvallers zijn op de vlucht geslagen. De politie heeft de signalementen verspreid. "Ze zouden donkere kleding dragen en een donker getinte huidskleur hebben. Het onderzoek is momenteel nog in volle gang", kon politiewoordvoering mededelen. De politie roept getuigen op zich te melden.