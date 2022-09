Op de Badweg vlak bij het strand van Hoek van Holland staat sinds kort een afvalcontainer die gemaakt is van oude T-shirts. Deze container is bestand tegen storm, wind en zout en is de opvolger van één van de oude containers die nodig aan vervanging toe was.

De nieuwe container is een test van de gemeente Rotterdam, die wil kijken of strandbezoekers in deze container makkelijk hun afval kunnen weggooien en of die ook makkelijk schoongemaakt en geleegd kan worden. Als de container goed werkt worden er in de buurt van het Hoekse strand mogelijk nog meer gebruikt en later wellicht ook bij andere stranden en in parken.

In deze container van T-shirts past 1100 liter afval, net zo veel als in de vorige. In totaal staan er tien containers van deze grootte in de buurt van het strand. Op drukke stranddagen zitten die helemaal vol. Bij grote drukte plaatst de gemeente extra containers op plekken waar dat nodig is. Deze container laat volgens de gemeente Rotterdam zien dat afgedankte kleding waardevol is en je er iets nieuws van kan maken.