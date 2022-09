Eén van de jongeren die de vijftienjarige Kevin uit Spijkenisse bedreigde, biedt na alle aandacht die de zaak krijgt zijn excuses aan. "Hij heeft mijn zoon een bericht gestuurd dat het hem spijt en de foto's die hij stuurde van sociale media zal verwijderen", zegt moeder Angela.

Zij en haar gezin werden in februari door burgemeester Foort van Oosten van Nissewaard naar een geheim adres geëvacueerd, nadat er enkele keren een groep van veertig jongeren met grote messen voor de deur stond. Zij wilden Kevin dood maken, omdat hij omgaat met Hoogvlieters en in die plaats komt; dat is volgens de jongeren die zich Groep 32 noemen (naar de eerste twee cijfers van de postcode van Spijkenisse) een doodzonde.

De achttienjarige belager was volgens Angela niet de hoofddader maar 'een meeloper'; hij stuurde een foto op waarop hij verkleed als ninjakrijger een groot mes bij zich had om Kevin af te schrikken. De jongen is volgens Angela boos dat die foto in het AD werd gepubliceerd en zei dat hij niet langer door wilde gaan met het achtervolgen van de ondergedoken Spijkenisser.

"Mijn zoon weet niet goed wat hij ermee moet. Is het echt zo? Meent hij het?" zegt de moeder. Ook kreeg haar zoon berichtjes op zijn telefoon dat het belachelijk is dat hij in de krant Kevin wordt genoemd en niet zijn echte naam geeft. "Maar dat is om zijn veiligheid. Sommigen lachten hem uit dat hij die naam aanneemt in het verhaal. Maar we zijn heel voorzichtig. Door alle gebeurtenissen is ons gezin op, we kunnen niet meer."

De gemeenteraad praat woensdagavond over de terreur waaraan het gezin blootstaat en waarvoor slechts een handjevol jongeren is opgepakt. De burgemeester moet van de geschokte raad uitgebreid tekst en uitleg geven.