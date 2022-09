Om meer betaalbare huurwoningen voor ouderen te creëren moeten volgens woningcorporatie Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) woningen gedeeld of gesplitst kunnen worden. Ellen Verkoelen, fractievoorzitter van 50PLUS Rotterdam is enthousiast. "Ook met oog op de stijgende energiekosten is dit een goed idee. We gaan dit bij de wethouder neerleggen."

Met het splitsen of delen van woningen worden meerdere vliegen in één klap geslagen, stelt de SOR. Het tekort aan betaalbare woonruimte kan volgens de stichting op deze manier worden aangepakt en tegelijkertijd wordt eenzaamheid onder ouderen bestreden.

Verkoelen ziet nog een voordeel: "Als je kleiner woont, betaal je minder huur én je energiekosten zijn lager. Ik raad nu al iedereen aan om te kijken of ze komende winter die extra kamer die ze toch niet gebruiken niet kunnen afsluiten. Dat scheelt onnodige energiekosten."

Volgens de 50PLUS-fractievoorzitter past het idee om woningen kleiner te maken of te delen in de veranderende tijden waarin we leven. "We moeten de broekriem aantrekken. Dat geldt voor hoe we leven, hoe we eten en ook voor hoe we wonen."

Verkoelen waakt er wel voor dat het delen van een woning in goed overleg gaat. "Het moet op vrijwillige basis gebeuren en je moet het samen financieel goed regelen. Dan kun je best een eind komen hoor. Ik weet dat 1 op de 6 ouderen best wel kleiner zou willen wonen. En waarom zou je dan bijvoorbeeld niet een logeerkamer of opslagruimte kunnen delen?"

Als het aan Verkoelen ligt worden de eerste woningen op korte termijn gedeeld of gesplitst. "De plannen van de SOR liggen klaar, het moet nu alleen ook wettelijk mogelijk worden door een aanpassing van de omgevingsvergunningen. Daar moet de wethouder werk van gaan maken."