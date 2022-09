Drie fracties in de Rotterdamse gemeenteraad eisen dat de bomenkap bij de Landtong in Rozenburg per direct wordt stopgezet. Dinsdag werd echter nog gewoon gerooid.

De ChristenUnie, Partij voor de Dieren en GroenLinks willen donderdag tijdens de actualiteitenraad opheldering van wethouder Vincent Karremans (VVD) over de gang van zaken. Ze vinden dat zowel de dorpsraad van Rozenburg als de inwoners zijn 'overvallen en geschoffeerd'. Want de dorpsraad en enkele inwoners dienden volgens de fracties op tijd bezwaarschriften in tegen de kap van 77 bomen langs de Boulevard, vlak bij de Noordzeeweg. Desalniettemin ging maandag, direct nadat de bezwarentermijn was verlopen, de zaag in de eerste bomen en werden niet eerst de bezwaren beoordeeld. 'Waarom moeten deze bomen nu zo nodig en met haast gekapt worden? Waarom worden formele bezwaren en een brief van de dorpsraad genegeerd?' zijn de vragen waarop de partijen antwoord verlangen van de wethouder. De aannemer zegt dat hij een vergunning heeft voor het werk. De woordvoerder van wethouder Karremans meldde dinsdagmiddag dat binnen de bezwarentermijn van zes weken geen bezwaren tegen de omgevingsvergunning zijn binnengekomen. Dorpsraadvoorzitter Leona Mes zegt dat wel degelijk op tijd zienswijzen zijn ingediend, omdat de bomen als 'groene long' voor het industriedorp erg belangrijk zijn. Zij ziet de handelwijze van de wethouder 'als een dikke middelvinger naar ons'. Opvallend is dat er twee versies zijn waarom de bomen weg moeten. De dorpsraad kreeg te horen dat de wortels de bestrating van een fietspad vernielen. De aannemer kreeg echter als informatie dat de bomen dienen te worden gerooid, omdat ze nagenoeg op zijn.