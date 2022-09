Graan op het wegdek voor de Beneluxtunnel richting Den Haag zorgt voor flinke drukte op de Rotterdamse snelwegen. Een vrachtwagen verloor een deel van zijn lading, wat voor weggebruikers tot een uur vertraging op kan leveren.

Drie rijstroken van de zijn A4 afgesloten. Dit zorgt voor 11 kilometer file op de A15 vanaf knooppunt Ridderkerk richting knooppunt Benelux, wat een vertraging van een uur oplevert. Vanaf Rozenburg staat tot knooppunt Benelux 8 kilometer file, wat zorgt voor minstens een half uur vertraging.

Rijkswaterstaat is op dit moment bezig met opruimwerkzaamheden. De verwachting is dat de wegafsluiting nog tot ongeveer 10.30 uur van kracht is.