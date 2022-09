Bij een schietpartij in een parkje aan de Gouwstraat in Rotterdam-Charlois is in de nacht van maandag op dinsdag een man zwaargewond geraakt. Familieleden alarmeerden rond 3.30 uur de hulpdiensten, toen het slachtoffer zijn woning aan de Clemensstraat binnenkwam.

Volgens de politie was de man bij bewustzijn. Onder meer een Mobiel Medisch Team kwam ter plaatse om het slachtoffer hulp te verlenen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. In het parkje aan de Gouwstraat, niet ver van de woning, werden door de politie diverse sporen veiliggesteld. Zo was op straat een spoor van bloed te zien. Ook op een deelscooter werden bloedsporen aangetroffen. De forensische opsporing heeft in het park onderzoek gedaan naar het incident. Ook heeft de politie beelden van een mobiele camera veiliggesteld, die het schieten mogelijk heeft vastgelegd. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam