De dood van de negentienjarige bezoeker aan een technofeest in de Maassilo na drugsgebruik was een 'noodlottig ongeval'. Het gerucht dat iemand iets in zijn drinken had gedaan klopt niet.

Na onderzoek en gesprekken met getuigen zijn er 'geen aanwijzingen dat anderen betrokken zijn bij het onwel worden en overlijden van de jonge man', aldus de politie. Een woordvoerder zei eerder dat de politie werd gebeld omdat de negentienjarige man uit Alphen aan den Rijn zich agressief gedroeg bij de EHBO-post. Toen de agenten aankwamen, kalmeerde hij. "Maar al snel werd hij grauwer en grauwer." Even later werd de man onwel. Reanimatie mocht niet meer baten. Door drugs waren 'processen op gang gebracht in zijn lichaam waardoor hij is overleden'. Het nachtdeel van het feest BeukenXL in de Maassilo werd afgelast. "We zijn erg geschrokken en aangeslagen van afgelopen avond. Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte", lieten de Maassilo en Now&Wowclub via sociale media weten. Welke soort drugs is gebruikt, is onbekend. Verschillende soorten drugs hebben verschillende effecten, zo legt ggz-instelling Parnassia uit. Alcohol, GHB en slaapmiddelen, zogenoemde downers, werken kalmerend en ontspannend. Cocaïne, speed en xtc, ook wel uppers genoemd, zorgen voor meer energie en alertheid. "Je hartslag gaat omhoog, je ademhaling versnelt en je bloeddruk stijgt." Er zijn ook middelen die de stemming en waarneming beïnvloeden. "Sommige drugs zijn bijvoorbeeld gevaarlijk voor mensen met hart- en vaatziekten. Het kan zijn dat iemand lichamelijk een kleine afwijking heeft, bijvoorbeeld aan het hart, en dat niet weet en prima zonder risico's kan leven. Drugsgebruik kan dan een trigger zijn."