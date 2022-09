Het landelijk parket van het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft maandag celstraffen van drie tot twaalf jaar en boetes tot 50.000 euro geëist tegen zes cokehandelaren. De mannen komen uit onder meer Rotterdam en Barendrecht. Ridderkerker Bob Z. hoorde de hoogste straf tegen zich eisen: twaalf jaar cel.

Volgens het OM had de Ridderkerker een man bedreigd met het vermoorden van diens dochters als hij niet over de brug zou komen met 1,2 miljoen euro. Die moest hij van de Ridderkerker betalen vanwege 100 kilo coke die hij door hem misgelopen zou zijn.

Eén van de handelaren had eerder het computersysteem van het Rotterdamse containeroverslagbedrijf ECT gehackt. Hij hoorde tien jaar tegen zich eisen.

Het OM startte de zaak in 2021 nadat het de beschikking kreeg over ontsleutelde PGP-berichten die werden verstuurd door een systeem van het bedrijf EncroChat. Daardoor kon het OM lezen wat de mannen met elkaar bespraken. Ze lazen bijvoorbeeld hun plannen om drugs te verhandelen, voornamelijk cocaïne.

Ook las justitie hoe de mannen contact zochten met medewerkers van de containerterminals die ze gebruikten om de drugs in te voeren zoals APM Terminals en VDH in Rotterdam, en Antwerp Euroterminal in Antwerpen. Met corrupte medewerkers van binnenuit lukte het hen om de computersystemen in de komen.

Zodra een lading was binnengekomen, lieten de mannen de containers wegrijden van het haventerrein. Daarna haalden ze de drugs eruit. Als dat gebeurd was, brachten ze de containers terug naar de terminals, met een smoes, of brachten ze deze naar het bedrijf waarvoor ze bedoeld waren.

Doorgaans waren drugs verstopt in ladingen die bestemd waren voor bonafide bedrijven, volgens het OM, zodat ze minder verdacht zou lijken.

Het OM hekelde de corruptie binnen de containerterminals in de havens van Rotterdam en Antwerpen. "Ze tasten het onderlinge vertrouwen binnen de samenleving aan en ondermijnen de democratische rechtsstaat."