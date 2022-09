Aan de Langeweg in Middelharnis heeft in de nacht van zondag op maandag een ernstig ongeval plaatsgevonden. Hierbij is een voertuig gedeeltelijk te water geraakt.

De brandweer en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De bestuurder van de te water geraakte auto heeft beenletsel opgelopen en zat klem in het voertuig. De brandweer heeft de persoon uit de auto bevrijd. In de andere auto zaten drie inzittenden, die allemaal aanspreekbaar waren. Ook de bestuurder zat klem in het voertuig, en is hieruit bevrijd. Alle inzittenden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend, de politie stelt een onderzoek in.