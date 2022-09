In Rotterdam is een snellaadstation voor bestelbussen geopend. Het is de eerste publieke voorziening voor deze wagens in de Maasstad.

Het snellaadstation is sinds juli in bedrijf, maar wethouder Vincent Karremans (mobiliteit, VVD) opent het snellaadstation aan de Reyerdijk in Rotterdam-Zuid deze maandag officieel. Volgens de gemeente Rotterdam is behoefte aan dergelijke stations voor stekkerbestelbussen, omdat 'het aantal logistieke bewegingen groeit en daarmee ook het aantal bestel- en vrachtwagens'.

Rotterdam wil, met 29 andere Nederlandse steden, dat de bevoorrading van winkels en het bezorgen van pakketten in de stad vanaf 2025 niet meer vervuilend is. In deze zero-emissiestadsdistributiezones zijn alleen nog maar elektrische bestelbussen toegestaan. De komst van het snellaadstation van Leap24 speelt daar op in. Snelladen duurt grofweg een kwartier.

Het station telt zeven snelladers. Bestel- en ook personenauto's kunnen daarmee tot 120 kW per uur opladen. Leap24 heeft in enkele maanden stations in Den Haag en Amsterdam, Rotterdam dus en nog een tiental plaatsen geopend voor vrachtwagens en bestelbussen. Het eerste station opende het bedrijf in april in Almere.