Er is een eerste lichtpuntje voor het Ikazia Ziekenhuis, dat in grote financiële problemen verkeert. Huisbankier ING en de zorgverzekeraars hebben het vierde ziekenhuis van Rotterdam langer de tijd gegeven voor een 'plan de campagne'. Insteek is dat Ikazia voor het eind van het jaar uit de rode cijfers komt.

Drie weken geleden werd bekend dat het ziekenhuis op Zuid diep in de rode cijfers verkeert. Sinds 2019 is het verlies jaarlijks aan het oplopen. Voor dit jaar wordt het tekort ingecalculeerd op 10 miljoen euro (per maand zo'n acht ton), terwijl in 2021 nog 8,5 miljoen verlies werd geleden. De banken en zorgverzekeraars hebben aangegeven dat het zo niet langer kan.

Sinds enkele weken wordt aan een herstelplan gewerkt dat ertoe moet leiden dat het verlies niet meer toeneemt. Uit het feit dat de bank en de zorgverzekeraars het ziekenhuis tijd gunnen, maakt de raad van bestuur van Ikazia op dat ze op de goede weg zijn. De bedoeling is dat er volgende maand een herstelplan ligt dat Ikazia weer een gezonde toekomstperspectief biedt.

Financieel directeur ad interim Rik Riemens: "We hebben hard gewerkt om stappen in het herstel te maken. Fijn om te merken dat dit gewaardeerd. Dat geeft vertrouwen." In het herstelplan komen geen ontslagen voor. Bij het bijna 55 jaar oude Ikazia Ziekenhuis werken zo'n 2.500 mensen.

Van een faillissement of fusie met een ander ziekenhuis is geen sprake, bezweert de ziekenhuisdirectie. Die zegt dat zorgverzekeraars ook willen dat het Ikazia zelfstandig blijft bestaan. Een fusie of overname wordt uit oogpunt van concurrentie in de zorg ongewenst gevonden.