Een speciale zon die het coronavirus doodt en mensen moet samenbrengen. Het innovatieve kunstproject Urban Sun van Daan Roosegaarde is deze zaterdag- en zondagavond opnieuw bij de Erasmusbrug in Rotterdam te zien.

Het kunstproject was voor het eerst in Rotterdam tijdens het hoogtepunt van de pandemie en maakte daarna een tour langs verschillende landen. Het lichtkunstwerk is weer terug in het kader van de Rotterdamse Solar Biënnale, een manifestatie over zonne-energie.

De Urban Sun wordt gepresenteerd als 'symbool van hoop': de speciale uvc-lichtstralen met een golflengte van 222 nanometer vernietigen namelijk voor 99,9 procent het coronavirus. Ter vergelijking: in ziekenhuizen worden bacteriën gedood door licht met een golflengte van 254 nanometer. Aangezien dit licht schadelijk is voor onze huid en ogen, wordt dit alleen toegepast als er niemand in de ruimte is. Het licht van de Urban Sun is wel veilig, volgens Roosegaarde, en zorgt dat mensen tijdens een pandemie weer samen kunnen komen.

De Urban Sun kwam tot stand middels een onderzoeksproject waarbij Studio Roosegaarde samenwerkte met experts en wetenschappers uit Nederland, Amerika Japan en Italië. Het lichtkunstwerk is te zien tussen 21 en 23 uur bij de Erasmusbrug.