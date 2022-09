In het Maasstad Ziekenhuis is de tweeduizendste prostaatoperatie verricht sinds daar vier jaar geleden een speciale afdeling voor werd opgezet. In de Anser prostaatoperatiekliniek worden sindsdien viermaal zoveel mannen geopereerd dan elders in het land.

In de Anserkliniek werken acht ziekenhuizen uit de regio samen. Het gaat naast het Maasstad onder meer om Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Erasmus MC. De patiënten worden in de verschillende ziekenhuizen gediagnostiseerd. De operaties vinden allemaal plaats in het Maasstad, die door vier urologen worden uitgevoerd. Het voordeel van de samenwerking is dat de kwaliteit van hun werk verder omhoog gaat, zo stelt John Rietbergen, uroloog van de Anser prostaatkliniek. "Patiënten hebben nu na de operatie minder kans op erectieproblemen en kunnen sneller hun plas ophouden. Ook lukt het ons vaker om de tumor volledig te verwijderen." In de kliniek vinden per jaar vijfmaal zoveel operaties plaats dan de norm die de Nederlandse Vereniging voor Urologen voorschrijft. Dit maakt de Anser operatiekliniek de plek in Nederland waar de meeste prostaatoperaties worden uitgevoerd, aldus Anser-directeur Chris Bangma die spreekt over 'een pareltje'.