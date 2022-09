De Pleinbioscoop kan dit jaar tóch doorgaan. Neptunus Familiestadion aan de Abraham van Stolkweg in Rotterdam-West stelt zijn terrein beschikbaar om films op een groot doek in de buitenlucht te vertonen.

Van 28 september tot en met zondag 2 oktober zijn er vijf films te zien, waaronder Top Gun: Maverick, Everything everywhere all at once en Boiling Point. De kaartverkoop begint maandag 12 september. In het honkbalstadion van Neptunus kunnen zo'n 1050 filmfans terecht.

De Pleinbioscoop zou begin augustus worden gehouden op de Wilhelminapier naast Hotel New York in Rotterdam. Maar vanwege een aangescherpte vergunning ging het evenement niet door. De Pleinbioscoop kreeg met dezelfde regels te maken als een muziekfestival en dat betekent dat alle evenementen om 23.00 uur afgelopen moeten zijn. Films zouden dan ook vroeger moeten beginnen, maar dan is het nog niet donker genoeg.

Afblazen

Het afblazen van de Pleinbioscoop zorgde voor een storm van verontwaardigde reacties. Een petitie om het evenement alsnog te redden, werd uiteindelijk meer dan negenduizend keer ondertekend.

"Wij zijn als organisatie blij verrast en diep geroerd door de vele steunbetuigingen van ons publiek en vele Rotterdammers'', zegt directeur Joost Maaskant van de Pleinbioscoop. "Wij zijn blij dat we toch in een kleinere vorm de Pleinbioscoop kunnen opzetten en Rotterdammers kunnen laten genieten van de mooiste films.''

Na het afblazen van de Pleinbioscoop kreeg Maaskant een appje van de directeur van het Neptunusstadion met het voorstel voor de nieuwe locatie. "We zijn toen gaan praten en kwamen al snel tot de conclusie dat we het alsnog dit jaar gaan doen. We laten ons niet kisten.''

Het filmscherm wordt in het midden van het stadion neergezet, zodat bezoekers vanaf de tribunes kunnen kijken. Mogelijk kan voor de film nog een balletje worden geslagen. "We denken nog na over een randprogrammering'', aldus Maaskant. "Het is in elk geval leuk om het evenement nu eens in een stadion te houden.''

Weersvoorspellingen

Neptunus ziet in de Pleinbioscoop een mooie mogelijkheid om het stadion bij een groter publiek bekendheid te geven. "We zijn enorm trots om de Pleinbioscoop te kunnen organiseren en op die manier veel Rotterdammers kennis te laten maken met ons prachtige stadion'', aldus voorzitter Jorian van Acker.

Hoewel het stadion in tegenstelling tot het Museumpark en de Wilhelminapier buiten het centrum ligt, denkt Maaskant dat dit bezoekers niet weerhoudt om naar de Abraham van Stolkweg te komen. "Mensen kunnen toch gewoon op de fiets stappen? Dat mag het probleem in Rotterdam niet zijn.''

Alleen een klein deel van de tribunes is overdekt. De Pleinbioscoop roept bezoekers op voor vertrek de weersvoorspellingen te raadplegen en eventueel extra warme kleding mee te nemen. Waar de Pleinbioscoop volgend jaar wordt gehouden, is nog onduidelijk.