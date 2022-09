Een negentigjarige vrouw is bij het Rotterdamse metrostation Hesseplaats van haar fiets geduwd en op het spoor terechtgekomen. De politie is dringend op zoek naar de duwer én de vrouw die alles heeft zien gebeuren.

Het incident vond op 31 augustus rond 15.00 uur plaats, maar is nu pas door de politie naar buiten gebracht. De vrouw werd omver geduwd op het moment dat ze de metrobaan overstak. Ze viel en kwam op het spoor terecht.

De duwer, een onbekende man, liet het slachtoffer in hulpeloze toestand achter. Ze brak haar heup en moet nu voor langere tijd naar een revalidatiecentrum. "Het is nog maar de vraag of zij daarna naar haar woning waar ze zelfstandig woont, kan terugkeren", stelt de politie.

Politie zoekt vrouw die alles zag

De politie is niet alleen op zoek naar de dader, maar spreekt ook graag met een belangrijke getuige. Deze persoon, een vrouw, zou alles hebben gezien. "Deze onbekend gebleven getuige had geen tijd om bij de vrouw te blijven, omdat zij naar haar werk moest."

Het is belangrijk dat de getuige zich meldt, omdat de politie nog geen signalement van de duwer heeft. "Ook hopen we meer duidelijkheid te krijgen over de aanleiding van de duw."

De politie beschikt over camerabeelden van het incident, maar kan die 'in dit stadium van het onderzoek' nog niet vrijgeven.