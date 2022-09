Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, mag een 28-jarige Rotterdammer vijf jaar niet meer in de zorg werken. De flexwerker zou bij een afkickkliniek in Capelle aan den IJssel seks hebben gehad met een zeventienjarige cliënte. Kort nadat hij haar de eerste keer had gezien.

De Rotterdammer zou hierbij misbruik hebben gemaakt van het feit dat het meisje was toevertrouwd aan zijn zorg en veel jonger was. Het slachtoffer voelde zich gedwongen om seks met hem te hebben. De officier van justitie eist achttien maanden cel, waarvan een drie maanden voorwaardelijk met een extra lange proeftijd die samen zou moeten vallen met het beroepsverbod.

De Rotterdammer ontkent dat hij haar heeft gedwongen en heeft een ander verhaal. Duidelijk is dat hij alle grenzen heeft overschreden door ontucht met het slachtoffer te plegen op het schoolplein in de buurt, tijdens een ommetje als 'hulpje voor de begeleider'. "Als zorgmedewerker moet je afstand houden van je cliënten", stelt het OM. Zijn taak was vooral het uitdelen van eten.

De gebeurtenissen roepen vele vragen op. De verdachte was kort voor de dienst opgeroepen omdat er een zieke was. Hij kende het slachtoffer niet. "U gaat met iemand wandelen, u kent haar achtergrond niet en binnen een half uur gebeurt dit. Hoe kan dat?" aldus de vraag van de rechter bij de rechtszaak. "Het was een hele grote fout", was de reactie van de verdachte.

Het meisje deelde niet direct haar verhaal maar bewaarde wel haar ondergoed. Mede daardoor is er DNA-bewijs tegen de Rotterdammer.

De verdachte was al eerder zijn werk kwijtgeraakt bij een ggz-instelling in Leiden, vanwege een klacht tegen hem van een collega. Die zou hij tegen haar zin hebben gezoend, vastgepakt en porno hebben getoond. Ook hiervoor staat hij terecht. De Rotterdammer ontkent dit, net als eerdere voorvallen bij dezelfde werkgever.

Antes, waar de afkickkliniek bij hoort, stelt dat na de melding van het slachtoffer de verdachte is weggestuurd. Bij het uitzendbureau diende de ggz-instelling een klacht in.

Uitspraak 21 september.