Een 33-jarige Rotterdammer is donderdag rond het middaguur gewond geraakt aan zijn been na een steekpartij. Dat gebeurde in Rotterdam-Zuid op de Resedastraat, bij de Dordtselaan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd, maar was wel aanspreekbaar, zegt de politie, die op zoek is naar de dader.

van de politie dat het waarschijnlijk om één dader gaat. Mogelijk vormde een ruzie de aanleiding voor het steekincident en zijn de twee kemphanen bekenden van elkaar. De politie onderzoekt het incident. Volgens omstanders hebben agenten een fiets in beslag genomen, waarop mogelijk sporen van de dader zitten.