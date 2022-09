Rotterdam en Capelle zuchten onder afvaltoeristen uit Nieuwerkerk aan den IJssel, maar de gemeente wil het probleem niet samen aanpakken. Dat is volgens de Rotterdamse wethouder Vincent Karremans de uitkomst van overleg met de buren.

Al jaren dumpen inwoners van de gemeente Zuidplas hun vuilniszakken in andere gemeenten. In onder meer Nieuwerkerk aan den IJssel moet immers 1,50 euro worden betaald om een volle zak in een ondergrondse container te deponeren. Op weg naar het werk langs een openbare container in Rotterdam of Capelle rijden, is een gratis alternatief.

Leefbaar Rotterdam is het afvaltoerisme spuugzat en riep de wethouder vorig jaar op om harder op te treden en de samenwerking te zoeken met de buren in Zuidplas. In een brief aan de gemeenteraad laat Karremans nu weten dat ambtelijk overleg niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd.

Volgens de wethouder handhaving en buitenruimte bestaat verschil van inzicht over hoe om te gaan met het grensoverschrijdende afvalprobleem. Vanuit Zuidplas bestaat volgens Karremans bovendien 'geen animo voor een gezamenlijke aanpak.' Wel staat de buurgemeente open voor de uitwisseling van kennis.

Capelle begon vorig jaar met een proef met een afvalpassensysteem bij de hoge Hoeken-flats langs de Abram van Rijckevorselweg. Zestien afvalcontainers kunnen daar alleen nog worden gebruikt door bewoners. De eerste resultaten zijn positief: er zijn minder klachten en de containers zitten minder vol. Capelle wil de proef daarom gaan uitbreiden.

In stadsdeel Prins Alexander zijn vooralsnog geen plannen voor een afvalpassensysteem, al zegt Karremans wel benieuwd te zijn naar de ervaringen bij de buren. Ondertussen wordt in de zeven wijken van Rotterdam-Oost vaker gecontroleerd en delen undercover boa's boetes uit.