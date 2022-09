DNA op de hulzen en DNA op een handschoen naast de uitgebrande vluchtauto. Er is opvallend veel bewijs van de liquidatie op de 34-jarige Shantienne Frans in mei in Rotterdam-Feijenoord. Bewijs dat in de richting wijst van Reinaldo M., die de schutter zou zijn die in de late avond toesloeg.

De advocaat van de 21-jarige Rotterdammer hint erop dat de verdachte, die zich beroept op zijn zwijgrecht, zou zijn geronseld. Hij spreekt over 'het huidige beeld van het ronselen van kwetsbare jongemannen' om liquidaties uit te voeren 'terwijl zij doorgaans niet afweten van achtergronden'. De hele liquidatie had volgens de raadsman 'een klunzig karakter'. Zoals bij het aansteken van de vluchtauto in de buurt, waarbij een van de betrokkenen brandwonden zou hebben opgelopen. Wat exact heeft gespeeld? Zijn cliënt zwijgt en over het motief wordt bij de tussentijdse zitting niet gesproken. De moord op Shantienne Frans zou een wraakactie zijn voor de moord op Stephano van Engel, die afgelopen Oudejaarsavond in de Rotterdamse wijk Hillesluis op de stoep van zijn ouders werd doodgeschoten. Daar is de broer van Shantienne een van de verdachten. Mogelijk zou deze moord een wraakactie zijn. Twee jaar geleden werd een derde broer, Merwin Frans, vermoord. Een getuige filmde op zondagavond 22 mei hoe het slachtoffer werd neergeschoten bij de Nassauhaven, waar hij in de buurt woonde. Van dichtbij zouden nog kogels zijn afgevuurd. Door een linkshandige schutter, aldus het OM. Met een broek met witte strepen aan, die hij ook zou hebben gedragen bij het verlaten van zijn woning. Ook zou zijn mobiele telefoon contact hebben gemaakt met een zendmast in de buurt. Volgens zijn advocaat is M. weliswaar 21 jaar, maar zou hij nog volgens het jongerenrecht moeten worden vervolgd omdat hij jong is voor zijn leeftijd. De mogelijke straf zou dan lager uitvallen. De psychiater noemde hem 'laag begaafd'. Ook medeverdachte Cleiton A. lijkt, al is hij twintig jaar, nog erg jong als hij verward de rechtszaal binnenloopt. Trillend zit hij voor de rechter van 'de spanning'. Hij zou achter het stuur hebben gezeten van de vluchtauto, die vlakbij in de brand werd gestoken, en een scooter hebben geregeld voor de rest van de vlucht. Volgens het OM moeten de twee gewoon volgens het volwassenrecht worden berecht. "Het was een zeer goed georganiseerde liquidatie.'' Ook de rechter wil kijkend naar 'de toedracht en het ernstige feit' nog niet beslissen dat ze verdachten als jongeren worden berecht.