Uitwonende studenten die in Rotterdam studeren zijn meer geld kwijt aan de woonlasten dan studenten in de meeste andere steden in Nederland. Per maand betalen Rotterdamse studenten gemiddeld zo'n 575 euro voor hun woning. Daarmee staat Rotterdam in de top 3 van duurste steden voor uitwonende studenten, samen met Amsterdam en Den Haag (gemiddeld 580 euro per maand).

Dat blijkt donderdag uit cijfers van kenniscentrum Kences, dat 50.000 studenten vroeg naar hun woonlasten. Niet alleen de huur voor de kamer of woning is hierin meegenomen, maar ook de gemeentelijke heffingen en de kosten voor gas, water, licht en internet. De cijfers hebben betrekking op studiejaar 2021-2022 en zijn in Rotterdam zo'n 1 procent hoger dan het studiejaar ervoor. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam