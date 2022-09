Bij een zoekactie hebben politieduikers een mes gevonden dat mogelijk gebruikt zou zijn bij een steekincident.

Het gaat hier mogelijk om het mes waarmee halverwege augustus een 55-jarige Rotterdammer werd neergestoken die twee groepen vechtende jongeren uit elkaar probeerde te halen.

Deze actie moest hij bekopen met een ernstige steekwond. Sindsdien doet de politie onderzoek naar het incident dat plaatsvond op de Varnasingel in Rotterdam. Het mes werd gevonden in het water langs de Varnasingel. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit daadwerkelijk het mes is dat gebruikt is bij het desbetreffende steekincident.