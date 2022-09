De politie heeft in Rotterdam-Zuid drie mannen opgepakt in verband met een explosie vannacht in Antwerpen. Het is het zoveelste bewijs dat Nederlanders een belangrijke rol spelen in de Antwerpse drugsoorlog.

De verdachten zijn een man van 19 uit Zoetermeer en mannen van 21 en 22 uit Den Haag. Ze werden aangehouden op verzoek van de politie in België, waar hun kenteken was gezien na een explosie in Antwerpen. Op het adres zijn diverse bedrijven gevestigd die tropisch fruit invoeren vanuit Zuid-Amerika. Via camera's langs de weg die kentekens herkennen wist de Nederlandse politie ze te vinden en kon de Rotterdamse politie de drie aanhouden.

De Belgische havenstad is al de hele zomer in de ban van drugsgeweld. Het gaat al om meer dan twintig explosies en schietpartijen, vrijwel altijd zonder slachtoffers maar met grote schade en impact. Al twee keer werden in Antwerpen zelf Nederlanders opgepakt: zij bevonden zich 's nachts in de buurt van plekken waar al eerder ontploffingen waren geweest.

De Antwerpse burgemeester Bart de Wever, die begin dit jaar in het kader van drugsbestrijding nog met de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb naar Colombia reisde, maakt zich grote zorgen om het toenemende geweld. Hij vreest voor 'Nederlandse toestanden', waarmee hij refereert aan de moorden op onder meer Peter R. de Vries en advocaat Derk Wiersum.

"Wanneer gaan we de strijd tegen de drugsmaffia écht serieus nemen?", zei hij vorig jaar al. "Wat in Nederland vandaag gebeurt, zal morgen hier gebeuren." Beide burgemeesters willen meer mogelijkheden en geld om de drugssmokkel via hun havens tegen te gaan.

De havens van Rotterdam en Antwerpen worden al jaren op grote schaal gebruikt om cocaïne naar Europa te brengen. Waar jarenlang de meeste onderscheppingen plaatsvonden in Rotterdam, heeft Antwerpen die positie inmiddels overgenomen. Vorig jaar werd in Rotterdam 70 ton coke onderschept, in Antwerpen 89 ton. Een jaar eerder ging het nog om respectievelijk 41 en 65 ton.