Een man is dinsdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Ridderkerk. Hij werd rond 22.15 uur neergestoken in een speeltuin aan de Erasmuslaan. Het slachtoffer is zonder spoed naar het ziekenhuis gebracht door een ambulance.

De politie zegt dat de man aanspreekbaar was. Agenten zijn nog op zoek naar de dader. Die zou een masker hebben gedragen. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam