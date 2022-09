Het opgehaalde huisvuil in een afvalwagen van de gemeente Rotterdam in de wijk Charlois is maandagochtend in de brand gevlogen toen een gasfles in de wagen plat gewalst werd en explodeerde. Volgens de vuilophalers zat de fles tussen het huisvuil bij een van de woningen in een woonwijk de Wielewaal.

De chauffeur reed na de explosie meteen de woonwijk uit naar een veilige plek op de Boergoensevliet. Daar dumpte hij het brandende afval op straat. Deze actie van de chauffeur voorkwam grote schade aan het vehikel, aldus de dienst Stadsbeheer. De straat waar het afval lag te branden is inmiddels schoon geveegd, aldus de Rotterdamse vuilophaaldienst.