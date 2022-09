Bij een botsing in de Thomassentunnel bij Rozenburg is maandagmorgen één persoon gewond geraakt. Verkeer op Voorne-Putten heeft nog altijd veel last van het tijdelijk afsluiten van de tunnelbuis richting Rotterdam.

Bij de ingang van de tunnel botsten twee auto's op elkaar. Eén van de bestuurders raakte daarbij gewond. Onmiddellijk werd de tunnelbuis afgesloten. In een mum van tijd stond er een lange file op de A15. Ook op de Groene Kruisweg op Voorne-Putten liep het vast.

Heel veel vrachtverkeer koos er bij het horen over de afsluiting van de tunnel voor om via Brielle over de Groene Kruisweg naar Spijkenisse te rijden en daar weer de snelweg op te gaan. Alleen konden de verkeerslichten tussen Zwartewaal en Heenvliet die grote verkeersstroom niet aan. In een mum van tijd stond het vast vanaf Brielle tot vlak voor Heenvliet.

Nu de tunnelbuis weer open is, worden de files minder. Ook op de N57 tussen Brielle en Hellevoetsluis liep het vast, maar daar rijdt het inmiddels weer.

Extra zuur

Voor Rozenburgers was de afsluiting van de Thomassentunnel extra zuur. Omdat ze ook niet over de al vele maanden kapotte Calandbrug konden, moesten ze kilometers omrijden via de Rozenburgse sluizen of aansluiten in één van de files en dan een stuk omrijden via Spijkenisse naar hun dorp.