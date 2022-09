Rotterdam wil de komende jaren meer dure woningen bouwen, maar uit een onderzoek blijkt dat hier geen behoefte aan is. Er is vooral vraag is naar woningen in het middensegment, alleen zullen daar juist minder van worden gebouwd.

Peperdure huurappartementen die - in tijden van woningnood - massaal leegstaan. Berichtgeving hierover leidde begin dit jaar tot commotie in de Rotterdamse politiek. Verschillende partijen drongen er op aan niet langer 'te bouwen voor leegstand', maar te focussen op woningtypes waar Rotterdammers wél behoefte aan hebben.

Dat gaat niet volledig lukken. Rotterdam wil de komende jaren ruimte maken voor 28.600 woningen in het dure segment, terwijl er volgens onderzoek behoefte is aan 19.300 woningen. Voor het middensegment (huur 763 - 1075 euro, koop 210.000 - 355.000 euro) is het precies andersom. Daarvan worden 14.500 woningen gebouwd, terwijl er behoefte is aan ruim 19.000 woningen.

Wethouder Chantal Zeegers wijst erop dat dure woningen nodig zijn om bouwprojecten rendabel te maken voor projectontwikkelaars. Ook heeft de gemeente 'beperkte sturingsmogelijkheden', schrijft ze in een brief over nieuwe afspraken die Rotterdam wil maken over de woningbouw in de regio tot 2030.

Omhoog krikken

In 2019 hebben veertien gemeenten besloten dat er in de regio Rotterdam 54.000 woningen moeten bijkomen. Inmiddels is het tijd voor nieuw akkoord. Rotterdam gaat de bouwproductie omhoog krikken: niet 30.000 woningen erbij, maar 38.800. Zeegers is niet bang voor leegstand in het topsegment. "De ervaring leert dat deze woningvoorraad, mits het een goed woonconcept betreft, altijd afzet kent."

Overigens heeft het nieuwe stadsbestuur 25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor meer woningen in het middensegment. Dit geld moet 'slim worden ingezet', maar is onvoldoende om aan alle wensen van de coalitiepartijen te voldoen, schrijft Zeegers.