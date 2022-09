Een man is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een schietpartij aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Charlois. Het incident vond plaats in de buurt van een café. De politie hield vijf verdachten aan.

In het café onstond rond 03.40 uur een ruzie. Even later werd er op straat geschoten. Agenten vonden meerdere kogelhulzen. Na de schietpartij werden alle cafébezoekers één voor één uit het pand gehaald en gefouilleerd. Er zijn vier cafébezoekers aangehouden. Het gaat om vier Rotterdammers in de leeftijd van 28 tot 48 jaar. Het is nog onduidelijk wat hun rol is bij de schietpartij.

Hulpverleners vonden niet direct een slachtoffer. Later die avond meldde zich bij het Ikazia-ziekenhuis wel een gewonde man, een 24-jarige Rotterdammer. Hij bleek betrokken te zijn bij de schietpartij. Ook hij is aangehouden. Het is niet precies bekend welke verwondingen het slachtoffer heeft.

Voor het ziekenhuis stond een auto waar het slachtoffer vermoedelijk inzat. De auto is in beslag genomen en wordt onderzocht.

In het café waar de ruzie begon, werd in maart nog geschoten. Bij dat incident raakte niemand gewond. Er werden destijds vier verdachten aangehouden.

Meerdere incidenten

In de nacht van zaterdag op zondag vond er ook een schietpartij plaats aan de Kaneelhof in Rotterdam-Hoogvliet. De politie kreeg rond 2.00 uur meerdere meldingen. Agenten die ter plaatse gingen troffen geen dader(s) of gewonde(n) aan, maar vonden wel sporen die erop duiden dat er daadwerkelijk is geschoten. De politie onderzoekt de zaak.

Ook in de Hobokenstraat, in het centrum van Rotterdam, vond een geweldsincident plaats. Rond 02.40 uur raakte een man lichtgewond bij een steekpartij. Een politiewoordvoerder meldt dat een ruzie aan de steekpartij voorafging. De man hield een klein wondje in zijn middel aan het steekincident over. Er is nog geen verdachte opgepakt.