Een 15-jarig meisje is ernstig gewond geraakt, nadat ze werd geschept door een bestelbus op de Botersloot in de Rotterdamse binnenstad. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.

De aanrijding vond rond 13.45 uur plaats ter hoogte van de voormalige spaarbank. De stoep is daar afgezet met grote bouwhekken, omdat de lege spaarbank wordt verbouwd tot een hotel. Het meisje liep daar, toen ze werd geschept. Ze is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Klap en sirenes

Een buurtbewoner vertelt dat hij een klap hoorde en vrijwel meteen daarna sirenes. Werklieden die om de hoek aan de straat bezig waren, hoorden geschreeuw. "Toen ik ging kijken, zag ik het meisje liggen'', zegt een van hen ontdaan.

De bestuurder van het busje is nog niet aangehouden, laat een politiewoordvoerder weten. "Er wordt op dit moment onderzocht of er sprake is van schuld aan de kant van de bestuurder.''

Het bouwbedrijf waarvoor de bestuurder werkt, laat weten dat hij erg is geschrokken. "We vinden het heel erg dat dit is gebeurd.''