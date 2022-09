"De wijkverpleging gaat kopje-onder'', vrezen thuiszorgorganisaties Aafje en Laurens. Deze twee grote Rotterdamse instellingen hebben samen met zeventien andere zorgorganisaties in het land vandaag een paginagrote oproep in onder meer het AD gedaan, omdat het kabinet hen financieel nog verder wil uitpersen.

De plannen van de regering behelzen voor de komende vier jaar een bezuiniging van 600 miljoen euro op een budget van 3,8 miljard voor de thuiszorg. Daarom wordt nu de noodklok geluid.

"Het is een lappendeken van bureaucratische, onvoorspelbare en ontoereikende financieringsvormen die het inmiddels onmogelijk maakt om wijkverpleging te organiseren en ons voor te bereiden op de toekomst", zo laten ze in de advertentie weten dat het water hen tot de lippen staat. "De toekomst van de wijkverpleging staat op het spel."

Laurens en Aafje hebben te maken met een toenemende vergrijzing en tegelijkertijd met een almaar krapper wordende arbeidsmarkt. Daar komt bij dat dat het kabinet de geldkraan verder wil dichtdraaien. In de thuiszorg vragen ze zich af of de wijkverpleegkundige die harder nodig is dan ooit, 'er straks nog wel is'.

Als het voor hen moeilijker wordt mensen thuis op te vangen, is een van de consequenties dat patiënten langer in het ziekenhuis moeten blijven. Dat stuit ook op allerlei problemen, zoals oplopende wachtlijsten. "De wijkverpleging hoeft geen vetpot te zijn'', stellen onder meer Aafje en Laurens (beide zo'n zesduizend medewerkers en tienduizenden cliënten), maar er moeten wel middelen zijn om een toekomst voor de zorg te behouden.

"Onbegrijpelijk", reageert Peter Ploegsma, bestuurder van Aafje over de voorgestelde bezuiniging op de wijkverpleging. "Goede zorg thuis staat of valt met deskundige wijkverpleging. Veel thuiswonende ouderen kunnen niet zonder thuiszorg."

Met de huidige financiering is het 'al bijna onmogelijk' goede wijkverpleging te regelen, zegt hij. "Want of het nu gaat om douchen, het aantrekken van steunkousen of het verzorgen van complexe wonden: voor alles geldt hetzelfde, niet-kostendekkende tarief." Hierdoor moeten de instellingen nu al flink op de thuiszorg toeleggen.