Een man is op een zebrapad bij de Grote Beer, op steenworp afstand van winkelcentrum Alexandrium, met een ‘flinke’ steekwond aangetroffen. Of hij de wond daar ook opliep is niet bekend. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, kan de politie nog niet zeggen.

De politie kreeg rond 22.30 uur meerdere melding binnen van een steekpartij. Daarbij zou de man volgens de melders zwaargewond zijn geraakt, zegt een politiewoordvoerder. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Agenten ter plaatse doen onderzoek naar de aanleiding van het incident en de mogelijke dader of daders. Aangezien de plek van het steekincident nog onduidelijk is, is een groot gebied afgezet. Daarom is de Grote Beer ter hoogte van de Primark afgesloten. Verkeer kan er in beide richtingen niet langs. Hoe lang de afzetting duurt, is niet bekend.