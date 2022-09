Op een bedrijfsterrein aan de Lekstraat in Rotterdam-Mathenesse is donderdagmiddag een flink gaslek ontstaan. Uit voorzorg is het bedrijf ontruimd. Inmiddels is het lek gedicht.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) ging het om een behoorlijke uitstroom van gas. De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse, om direct te kunnen ingrijpen als het mis gaat. Eén persoon is vanwege duizeligheidsklachten nagekeken door een ambulance.



Nog onduidelijk is hoe het lek heeft kunnen ontstaan. Netbeheerder Stedin is inmiddels ook ter plaatse.