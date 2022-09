De Slaghekstraat in de Rotterdamse wijk Hillesluis is vannacht opgeschrikt door een explosie. Rond 2.30 uur klonk er een knal in de straat. Woningen rondom de coffeeshop waar het explosief afging, hoefden niet ontruimd te worden.

Wel raakte de gevel flink beschadigd en zijn diverse ruiten gesneuveld. "De pui is vernield, maar er is geen gevaar meer voor omwonenden", zegt een politiewoordvoerder daarover. Op straat is het daarom rustig. Bewoners kunnen gewoon verder slapen, hoewel de schrik er goed in zal zitten. Bij de explosie zijn geen gewonden gevallen.

Team Explosieven Verkenning (TEV) kwam ter plaatse om onderzoek te doen. Vanwege dat onderzoek was het voor thuiskomende bewoners niet mogelijk hun woning te betreden. Zij moesten tijdelijk op straat wachten. Inmiddels zijn diverse sporen veiliggesteld en heeft de recherche het onderzoek overgenomen.

Afgelopen zomer werd Rotterdam geteisterd door een ongekende geweldsgolfwaarbij huizen werden beschoten en er ook vaker zelfgeknutselde explosievenin woonwijken werden aangetroffen. Enkele daarvan zijn ook daadwerkelijk afgegaan. Zoals in juli op Zuidhoek en een paar nachten daarna ook bij de Hoge Boezem. De rondvliegende brokstukken beschadigden scooters en auto's die in de buurt stonden.

'Niet op willekeurige Rotterdammers gericht'

Een explosief dat de nacht erop werd aangetroffen in een brievenbus in de Hellevoetstraat ging niet af, maar alle bewoners moesten wel hun bed uit totdat de boel onklaar was gemaakt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. "Het is mijn stellige overtuiging dat dit geweld niet op willekeurige Rotterdammers is gericht", zei burgemeester Aboutaleb daar toen over.

In de nacht van zondag op maandag was het nog raak in Schiedam. Daar ontplofte een explosief aan de Nieuwe Damlaan.