De douane heeft dinsdagavond 1533 kilo cocaïne in beslag genomen in de Rotterdamse haven. De straatwaarde bedraagt maar liefst bijna 115 miljoen euro.

De drugs werden aangetroffen tijdens een controle. Die zaten verstopt in een container geladen met appels uit Panama. Inmiddels is de cocaïne vernietigd.



Er is niemand aangehouden. De politie, douane, het Openbaar Ministerie en de FIOD zetten groots in op het opsporen van drugssmokkel in de haven, onder meer door inzet van een gezamenlijk HARC-team. Regelmatig worden daarbij flinke drugsvangsten gedaan.