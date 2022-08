Het wordt tijd dat de problemen rond de Rotterdamse leerlingenvervoersdienst Trevvel worden opgelost, stelt Leefbaar Rotterdam. De maat is vol, stelt de politieke partij die voor donderdag een debat in de gemeenteraad heeft aangevraagd.

Leefbaar Rotterdam krijgt bijval van de gemeentelijke ombudsman en de Kinderombudsman die in een brief aan de gemeenteraad laten weten zich 'grote zorgen' te maken. "Ondanks de toezegging van Trevvel dat in de zomer de problemen zouden worden aangepakt, ontvangen wij sinds de eerste dag van het nieuwe schooljaar alweer stevige klachten van ouders en docenten over Trevvel", aldus de ombudsman in hun brief.

Ook het andere vervoer dat Trevvel uitvoert laat te wensen over, voegt de Rotterdamse ombudsman daar aan toe. "De problemen over Trevvel doen zich in de volle breedte voor: bij leerlingenvervoer, vervoer naar de dagbesteding (kinderen en volwassenen) en doelgroepenvervoer." Daarbij laat de ombudsman weten dat de klachten niet alleen van ouders komen maar 'ook steeds vaker van scholen, instellingen en verenigingen'.

Taxi's die niet op het afgesproken tijdstip komen, helemaal niet komen (zonder bericht) en de onbereikbaarheid van Trevvel ('niemand bij Trevvel neemt op') zijn veelgehoorde klachten die in de brief worden aangehaald. Dat gaat onder meer ten koste van kinderen die hierdoor extra stress ervaren.

Hoe het verder moet? Om te beginnen zou het volgens de ombudsman goed zijn naar de klanten van Trevvel te luisteren. Die hebben al eerder oplossingen aangedragen. Zo stelden jongeren en professionals voor om scholen na de spits te laten beginnen. En tijd wordt ook gewonnen als zoveel mogelijk leerlingen van dezelfde school samen in dezelfde taxi worden vervoerd.

Een recent bezoek van de ombudsman aan Mytylschool De Brug onderschrijft de problematiek en dat er nog veel fout gaat. Dat blijkt ook uit de Trevvel-app die aangeeft dat een taxi onderweg is. De ombudsman: "Het gps om te zien waar de taxi is, werkt niet goed. Soms geeft dat aan dat de taxi in Afrika is!"