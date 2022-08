De politie zoekt een man met 'een Rotterdamse tongval' die een andere Nederlander (22 jaar) verleden jaar zomer zou hebben mishandeld bij het busstation in het Kroatische Split. Volgens getuigen was de verdachte een Feyenoord-hooligan. Een verloren Seiko-horloge is een belangrijk spoor, zo meldde de Rotterdamse politie dinsdagavond in tv-programma Opsporing Verzocht.

Het slachtoffer werd vol in het gezicht geslagen door de dader en liep daarbij diverse verwondingen op, waaronder botbreuken in het gezicht en een gebroken oogkas. Ook raakte zijn netvlies los. "Als we dat niet hadden ontdekt in Nederland was ik blind geworden'', vertelde het slachtoffer in de televisie-uitzending. De man verbleef met zes vrienden in een huisje in Split. Tijdens een avondje stappen kwam hij een vriendin van vroeger tegen waarna hij met haar, een Deense, de avond verder doorbracht. Toen het meisje bij een busstation door een Nederlander met een Rotterdams accent flirterig werd aangesproken, ging het mis. Het meisje liet weten niet geïnteresseerd te zijn waarna de sfeer omsloeg. Er volgde een scheldpartij waarna het latere slachtoffer probeerde de boel te sussen. Uit het niets sloeg de verdachte vervolgens op hem in met ernstige verwondingen in het gelaat als resultaat. Bij de gewelddadige actie viel het Seiko-horloge (type Prospex Black Solar) van de dader op de grond. Dat werd later opgeraapt door de mishandelde man en mee naar Nederland genomen. De politie heeft op het horloge DNA van een onbekende gevonden. Politie van Rotterdam leidt het onderzoek en laat weten dat de dader zeer waarschijnlijk uit (de buurt van) Rotterdam komt. Hij is 25 tot 30 jaar, heeft kort donker haar, een breed postuur en opvallend witte tanden. Op beide armen heeft hij sleeve-tattoos. Vermoedelijk heeft hij ook in zijn nek en op één van zijn kuiten tatoeages. Bij het busstation waren meerdere Nederlanders aanwezig die de dader omschreven als een Feyenoord hooligan. De politie hoopt met hen in contact te komen. Ook vraagt de politie of mensen iemand kennen die mét Seiko-horloge naar Kroatië vertrok, maar zonder terugkeerde.