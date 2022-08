Meer dan 10.000 kinderen in Rotterdam hebben geen fiets: er is thuis geen geld voor. Een slechte zaak, vindt Rotterdam, dat vandaag samen met de ANWB een inzamelactie van gebruikte kinderfietsen start. Er zijn tot en met 30 september inleverpunten door de hele stad. Zelfs je oude fiets laten ophalen, is mogelijk.

Niet mee kunnen naar de schooltuin, niet met vriendjes weg, altijd overal naar toe lopen. Geen eigen fiets hebben, is knap vervelend. In Rotterdam gaat het om meer dan 10.000 kinderen, weet de gemeente. Veel jonge Rotterdammers leren zo amper fietsen. Met de huidige energiecrisis en inflatie is de verwachting dat meer en meer kinderen in de Maasstad het zonder fiets moeten stellen.

Rotterdam ziet dat graag anders en houdt samen met de ANWB een lokale inzamelactie. Er wordt gehoopt op veel animo. De ANWB heeft al het Kinderfietsenplan en zamelt door heel Nederland al langer gebruikte kinderfietsen in om - na een opknapbeurt door vrijwilligers - te doneren aan minimagezinnen. Nu gaat om een lokale actie samen met de gemeente.

"Geen fiets hebben, dat is lastig voor te stellen in een land waar fietsen vanzelfsprekend is. Daarom willen we met deze actie zoveel mogelijk tweedehands kinderfietsen ophalen voor deze kinderen" zegt een gemeentewoordvoerder. "Zodat kinderen al op jonge leeftijd veilig leren fietsen. Vooral in een drukke stad als Rotterdam."

Tot en met 30 september kan iedereen zijn niet meer gebruikte kinderfiets inleveren. Dat kan op 10 plekken verspreid door de hele stad, vooral bij fietsenzaken en hulporganisaties.

Alle gebruikte tweewielers worden nagekeken en opgeknapt door de mensen van de sociale werkplaatsen in Rotterdam. Via maatschappelijke organisaties en basisscholen worden de fietsen dan weer verspreid. De Fietsbank Rotterdam zorgt ervoor dat de tweewielers terecht komen bij de kinderen die het het hardst nodig hebben.