'Uittrekken dat shirt', klinkt het geschreeuw op een filmpje, waarop te zien is hoe een klein groepje op de Vlietlaan in Rotterdam-Kralingen een man dwingt zijn Ajax-shirt uit te trekken. Duidelijk in beeld heeft een van de belagers een shirt aan met de letters YBK erop: Young Boys Kralingen. De harde kern van Excelsior. "Dit willen we niet als club'', reageert een woordvoerder van de club.

Als de man zijn shirt van de Amsterdamse club uit heeft, wil niemand het hebben, zo blijkt uit de beelden die op Twitter rondgaan. "Hier gaat de fik in'', klinkt het. Maar zo ver komt het niet. "Die man heeft zijn Ajax-shirt weer teruggekregen'', vertelt een woordvoerder van de Rotterdamse politie.

De politie kreeg zondag -toen Excelsior in eigen huis van PSV verloor- een melding over 'een ruzie op straat'. "Wij hebben bemiddeld.'' Via 'iemand anders die er was' kreeg het doelwit het tricot van de Amsterdamse club weer terug. "Hij had geen pijn of letsel. Heeft geen aangifte gedaan.'' Dit betekent dat er ook geen verder onderzoek zal volgen.

Excelsior wil wel in gesprek met de politie over het incident met de harde kern, de Young Boys Kralingen. De club, die juist bekendstaat vanwege z'n vriendelijke supporters, zegt de actie 'heel vervelend' te vinden. "Dit willen we niet als club. We willen dit samen met de politie oppakken.'' De Kralingse voetbalvereniging meent op het filmpje enkele jongens te herkennen die al een stadionverbod hebben, maar weet dat niet zeker.

Young Boys Kralingen is meestal positief in het nieuws. Excelsior deelde in het verleden foto's van de groep, bijvoorbeeld aan het begin van de coronacrisis bij het IJsselland Ziekenhuis met een spandoek ter steun en toen zij de Robin van Persie-tribune op Woudestein een make-over gaven.