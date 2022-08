Een man uit Rhoon die al jarenlang in het openbaar zijn broek laat zakken om zijn penis te showen, loopt het risico de bak in te draaien. Als hij binnen vijf jaar opnieuw wordt opgepakt wegens potloodventen, moet hij honderd dagen in de cel doorbrengen. Volgens gedragsdeskundigen blijft de kans op herhaling hoog.

De nu tachtigjarige verdachte heeft een ellenlang strafblad van exhibitionisme. Zijn eerste veroordeling dateert al van 1988 en daarna volgden enkele tientallen gevallen van schennispleging. De man heeft een stoornis. Bij spanningen moet hij zich ontladen en dat doet hij door zijn penis aan voorbijgangers, volwassen vrouwen, te laten zien.

Maar in 2019 en 2020, zo bleek tijdens de rechtszaak van twee weken geleden, ging hij een stap verder. Op een speeleiland in een park in Rotterdam, luidde de aanklacht, had hij zich ten overstaan van twee tienjarige meisjes staan aftrekken. Hetzelfde deed hij bij drie kinderen van 9, 10 en elf jaar oud in een speelparadijs in Simonshaven. Ook in een park in Rotterdam-Kralingen haalde hij zijn penis uit zijn broek. De volwassen vrouwen die ermee werden geconfronteerd, maakten een foto van de man en gingen daarmee naar de politie. Die spoorde hem snel op.

De man ontkende tijdens de strafzaak te hebben staan masturberen. Dat kan, stelt de rechtbank in haar vonnis, ook niet worden bewezen. Wel kon worden vastgesteld dat hij zijn blote penis had laten zien: schenden van de eerbaarheid. "Dat kan een angstaanjagende ervaring zijn, zeker voor de minderjarige meisjes'', stelde de rechtbank.

Mede omdat het risico op herhaling 'onverminderd hoog' is, zoals het psychisch rapport over de man zegt, nam de rechtbank de strafeis van de aanklager over. De houdt in: behandeling en begeleiding, toezicht van de reclassering, een gebiedsverbod voor de plekken waar hij schennis pleegde en honderd dagen voorwaardelijke celstraf.