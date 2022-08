Een flesje AA Drink met zijn DNA in een fietstas in de buurt is niet voldoende bewijs voor een veroordeling van Denny H. (51) voor de spectaculaire juweliersroof in het Rotterdamse Alexandrium. Het OM eiste een jaar celstraf tegen hem voor de diefstal van 261.748 euro aan juwelen, maar de rechter spreekt hem vrij.

Camerabeelden leggen de inbraak in alle vroegte op zondag 5 augustus 2018, nu vier jaar geleden, vast. Een kleine, tengere man rolt onder de smalle ruimte onder het hek van de parkeergarage door, waarna hij een grote man via de personeelsingang binnenlaat.

Daarna gaat de grote man alleen verder, richting juwelierswinkel Siebel. Daar knipt hij met een betonschaar het rolluik open en slaat met een grote hamer het raam kapot. Hij klimt naar binnen, waar hij zeven vitrines kapotslaat. Met 481 items ringen, oorbellen, kettingen en horloges vertrekt hij. De buit is nooit teruggevonden.

Op de camerabeelden is met bivakmuts en capuchon op vrijwel onherkenbaar. Na het tonen van de beelden bij Opsporing Verzocht komen 158 tips binnen. Tipgevers noemen zes namen, maar niemand noemt de geboren Alkmaarder. Later komen er wel anonieme tips over hem binnen.

Op de achtergelaten betonschaar en hamer zitten ook geen sporen. Maar de politie meent dagen later wel de fiets - met een kratje voorop en fietstas achterop - te hebben gevonden waarop de dader naar het winkelcentrum is gekomen. In de fietstas zitten een pakje sigaretten, drie plastic tassen én twee flesjes AA Drink.

Op het lege flesje zit DNA: van H.. Hij is een bekende van de politie die eerder inbraken pleegde bij bedrijven én juweliers. Ook zou de lange verdachte - hij meet een lengte van 1.96 meter - met zijn been trekken, net als de verdachte op de beelden.

In de ogen van de rechter is het DNA echter niet voldoende bewijs voor een veroordeling. Het flesje is 'een verplaatsbaar object'. "Het is niet vastgesteld op welke manier het flesje in de fietstas is gekomen en het is niet vastgesteld dat de fiets de fiets is van de forse dader.'' De fiets zou niet zo uniek zijn dat het zonder twijfel deze fiets was. Reden om H. vrij te spreken.