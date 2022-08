Met een toenemende vergrijzing en een krappere arbeidsmarkt omarmt de thuiszorg steeds meer nieuwe technologieën. Een sensor op de toiletdeur, een zorghorloge om de pols van een cliënt of een medicijndispenser - voor thuiszorgorganisatie Lelie hoort virtuele hulpverlening bij de standaard werkwijze.

Er belt geen robot aan die de taken van een thuishulp heeft overgenomen, maar de medewerkers van Lelie zorggroep in Rotterdam maken tijdens hun werk wel gebruik van innovaties.

Daardoor kunnen zij op een dag meer cliënten helpen. Dat blijkt uit een rapportage over het succes van de Virtuele Thuiszorg, waar de instelling sinds 2020 gebruik van maakt.

Door de inzet van die zorginnovaties kan een cliënt met gemiddeld ruim een derde minder hulp toe. Een woordvoerder van Lelie wijst erop dat de Virtuele Thuishulp geen luxe of uitzondering is, maar de laatste jaren deel uitmaakt van de werkwijze.

Zo wordt gebruikgemaakt van een medicijndispenser die aangeeft dat het tijd is een pil te nemen. Maar ook een zorghorloge, wat iets anders is dan een alarmknop, dat bijvoorbeeld iemands hartslag in de gaten houdt of een gps-signaal uitzendt, helpt beide partijen. En is er een rollator die naar een cliënt komt rijden als dat nodig is.

"Het geeft onze cliënten het vertrouwen in zichzelf terug. Daardoor durven zij bijvoorbeeld weer zelfstandig te douchen en kunnen wijkverpleegkundigen hun hulp anders invullen'', aldus de woordvoerder. In de regio Rotterdam kon Lelie het afgelopen jaar ruim honderd cliënten (17 procent) meer helpen dan het jaar daarvoor, met nagenoeg evenveel medewerkers.

Een andere kant van de Virtuele Thuiszorg is dat sindsdien 15 procent van de cliënten die gebruikmaken van de innovaties, het afkan zonder fysieke hulp en zelfstandig kan wonen.